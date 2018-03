Arcelor construirá nova siderúrgica O gigante siderúrgico Arcelor confirmou, o investimento de US$ 260 milhões para a construção de uma siderúrgica elétrica para aço plano inoxidável a Charleroi, sul de Bruxelas, criando 400 novos empregos. O objetivo da empresa é transformar a cidade industrial belga no pólo de produção para aço inox. O investimento estará concluído no segundo semestre de 2005, com capacidade de produção de um milhão de toneladas a ser atingida em 2007. Atualmente, o aço plano inoxidável representa 15% da produção total do grupo 26,6 milhões de toneladas em 2002 - , que enfoca metade de sua capacidade no aço plano. A decisão já era conhecida há algum tempo, mas havia sido adiada por diversas vezes. Faltava a confirmação oficial dentro de um cenário tenso desde que a Arcelor anunciou, em janeiro, a reestruturação do grupo. A empresa decidiu pelo fechamento de seis altos fornos na Europa até 2010. Porém afirma que pretende construir outros novos (sem definir quantos) em cidades mais próximas ao porto de Amsterdã (Holanda), por onde chega o minério de ferro, - principalmente do Brasil - , matéria-prima para a fabricação do aço plano.