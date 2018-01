Arcelor decide comprar parte de siderúrgica chinesa A fabricante de aço européia Arcelor decidiu comprar, por US$ 222 milhões, uma parte da companhia siderúrgica chinesa Laigang, com sede na província oriental de Shandong, informou hoje o jornal de economia China Securities. O acordo também inclui a transferência de tecnologia e de analistas assim como a colaboração em comercialização. Embora as empresas não revelem o percentual que passará às mãos da Arcelor, esclareceram que a empresa européia não se tornará a acionista majoritária da Laigang, que produz anualmente 6,58 toneladas de aço. A agência de notícias estatal chinesa Xinhua informou que a Arcelor apresentou propostas de compra a diferentes siderúrgicas do país asiático nos dois últimos anos, "mas todas as anteriores fracassaram devido à sua insistência em possuir o controle majoritário." A China, maior produtora de aço do mundo, não permite que as empresas estrangeiras possuam mais do que 50% das ações de empresas em setores considerados estratégicos - entre eles o de aço. A Xinhua também explicou que o acordo depende do futuro da Arcelor, já que a empresa anglo-indiana Mittal, maior fabricante de aço do mundo, apresentou uma oferta pública de aquisição (OPA) da européia.