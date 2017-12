Arcelor eleva para 55,7% sua participação na Acesita A Arcelor, segunda maior fabricante de aço do mundo, elevou sua participação na Acesita do Brasil para 55,7%. Numa nota divulgada para a imprensa, o grupo europeu, com sede em Luxemburgo, informou que gastou quase US$ 205 milhões (cerca de R$ 428 milhões) na transação. A Arcelor controla agora, direta ou indiretamente, 90,7% das ações ordinárias e 38,1% das ações preferenciais da Acesita, o que representa 55,7% do capital total da empresa. O grupo europeu não informou qual era a sua participação antes do negócio. A Arcelor registrou um faturamento de 32,6 bilhões de euros no ano passado e emprega cerca de 110 mil pessoas em mais de sessenta países.