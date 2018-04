Arcelor Mittal sobe oferta pelas ações da Arcelor Brasil A gigante siderúrgica Arcelor Mittal anunciou que elevou a proposta de oferta pública pelas ações de minoritários da Arcelor Brasil, fazendo também uma composição entre dinheiro e ações da controladora, conforme estabelecido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo da maior siderúrgica do mundo é fechar o capital da sua unidade brasileira e para isso poderá ter que desembolsar, se todos os minoritários aderirem à oferta, aproximadamente R$ 10,9 bilhões, informou a companhia em um comunicado na noite de quinta-feira. As ações que poderão ser emitidas atingirão o máximo de 76 milhões de papéis, representando 5% do capital da Mittal Arcelor. Anteriormente, a empresa havia lançado proposta de oferta a 12,1184 euros por ação da Arcelor Brasil em circulação no mercado, o que foi rejeitado pela CVM após reclamação dos minoritários. A oferta estará aberta por 30 dias a contar do registro concedido pela CVM e os acionistas poderão optar em receber uma composição de dinheiro e ações ou valor equivalente apenas em dinheiro. Segundo protocolo enviado à CVM para registro, o pagamento passa a ser uma composição entre R$ 11,70 em dinheiro e 0,3568 ações ordinárias classe A da Arcelor Mittal por ação da Arcelor Brasil, chamada de "opção mista". Esta opção não estará disponível aos acionistas residentes nos Estados Unidos, ressaltou a empresa no comunicado. A outra opção será um valor em reais referente a 0,3568 ações da Mittal Arcelor, de acordo com preço de fechamento na Bolsa de Valores de Nova York um dia útil antes da data do leilão, com a taxa de câmbio do dia e R$ 11,70 por ação em dinheiro.