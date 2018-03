Arcelor planeja cortar 830 empregos na França A gigante produtora européia de aço, Arcelor, planeja eliminar 830 postos de trabalho, por meio da reestruturação de duas fábricas ao norte da França, segundo informações do jornal Les Echos. As fábricas de Mardyck e Montataire são especializadas em embalagens de aço e tratamento anti-corrosivo do aço para o setor automobilístico. A reestruturação deverá ocorrer até 2006, acrescenta o jornal francês, citando um executivo da Arcelor.