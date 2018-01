Arcelor une operações e cria a maior siderúrgica do Brasil A Arcelor, segunda maior siderúrgica do mundo, anunciou que irá fundir as operações brasileiras da Companhia Siderúrgica de Tubarão, Companhia Vega do Sul e Belgo, com objetivo de criar a maior siderúrgica do país e da América Latina. A nova companhia Arcelor Brazil será listada na Bovespa. A Arcelor informou que assumirá participação de entre 66% a 75% na nova companhia brasileira. Os acionistas minoritários terão opção de trocar as ações por novos papéis da empresa combinada ou vendê-las. O anúncio foi feito em Bruxelas, paralelamente à divulgação do resultado da companhia. Na segunda-feira, a companhia informou que o presidente mundial, Guy Dollé, estará no Brasil nesta sexta-feira para comentar o resultado da companhia, entre outros assuntos. A companhia registrou aumento próximo de 60% no lucro líquido no segundo trimestre e previu ganho maior em 2005. O lucro líquido no segundo trimestre subiu para 1 bilhão de euros contra 631 milhões de euros no mesmo período do ano passado. As vendas subiram 12%.