Arcor assina contrato com a Praxair A Arcor, empresa argentina líder mundial de exportação de balinhas, assinou um acordo com a Praxair, a maior empresa de gases industriais do continente americano, para o abastecimento de insumos básicos. A Praxair será a provedora da Arcor de gases industirais para o funcionamento e manutenção das maquinárias, além de instalar os equipamentos necessários para o referido abastecimento das 12 fábricas da empresa na Argentina.