Arcor investirá 20 milhões de pesos no Brasil A empresa argentina Arcor, o principal exportador de guloseimas da Argentina e do Brasil, investirá 20 milhões de pesos (cerca de US$ 7 milhões) na ampliação de suas linhas de produção das fábricas de Bragança Paulista e Rio das Pedras, em São Paulo, com o objetivo de aumentar 20% de suas vendas ao exterior, saindo do Brasil. A informação foi dada pelo diretor geral da Arcor no Brasil, Sérgio Assis, por ocasião do 39º Colóquio Anual do Instituto para o Desenvolvimento Empresarial da Argentina (IDEA), que está sendo realizado na cidade de Mar del Plata. Em 2003, os negócios exteriores da empresa no Brasil cresceram 35% em relação às exportações do ano anterior. Segundo Sérgio, a idéia é aumentar não só as exportações mas também a presença no mercado interno. Com a ampliação de 20% de sua capacidade produtiva, prevista para os primeiros meses de 2004, Arcor pretende gerar 300 novos empregos no Brasil. As projeções de vendas para o ano que vem beiram os 350 milhões de pesos, dos quais, 30% corresponde às exportações. As informações são do jornal El Cronista.