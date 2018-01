Área plantada cresce 3% na safra 2003/04, diz IBGE O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o primeiro prognóstico para safra de grãos 2003/04, com previsão de aumento de 3,08% na área plantada ante a safra anterior. Segundo o IBGE, para 11 produtos analisados, a área plantada deverá totalizar 36,86 milhões de hectares. A área colhida deverá crescer 3,88% em relação ao período anterior. O levantamento considera as Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, mais os Estado de Rondônia, Bahia, Maranhão e Piauí. Nessa área, a estimativa para a produção 2003/04 é de 99,89 milhões de toneladas, volume 3,62% maior do que o registrado nessas regiões na safra 2002/03, que deverá totalizar para todo País 122,25 milhões de toneladas. Produção de soja deve crescer 6% O primeiro levantamento do IBGE para a safra de soja 2003/2004 indica aumento de 6% na produção em relação à safra anterior, totalizando 54 milhões de toneladas. A área de plantada com a leguminosa deverá crescer 6,19% e a produtividade poderá cair 0,11% ante 2002/2003. Segundo o IBGE, maiores aumentos de produção da soja vão ocorrer no Maranhão (41%), Rondônia (27%), Bahia (23%) e Mato Grosso do Sul (21%). Para o milho primeira safra, o IBGE informa que ainda não há estimativa sobre a produção, mas o primeiro prognóstico projeta uma queda de 3,8% na área plantada. Segundo o IBGE, a principal razão para essa queda são os baixos preços recebidos no mercado e a migração dos produtores para o cultivo de soja.