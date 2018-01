Área plantada deverá crescer 3,39% em 2003 A área destinada à produção nacional de grãos em 2003 deve crescer 3,39% em relação a este ano, segundo prognóstico realizado em novembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento foi feito com base em nove produtos, sobre as intenções de plantio e áreas já plantadas no Sudeste, Sul e Centro-Oeste e nos Estados de Rondônia, Bahia, Maranhão e Piauí. Segundo o IBGE, a área deve passar de 33,033 milhões de hectares para 34,155 milhões de hectares. Se comparada à área plantada em 2002, de 32,79 milhões de hectares, há um acréscimo de 4,16%. O prognóstico é o segundo feito pelo IBGE sobre a safra de 2003. O primeiro havia sido divulgado em outubro e poucas modificações foram verificadas no período. A principal delas foi uma maior retração na área de plantio do algodão herbáceo, que caiu 2,28%. Arroz em casca também teve queda, de 2,35%. No novo levantamento, a soja foi o produto que apresentou o maior aumento de área plantada ou com intenção de plantio. O aumento foi de 8,06% com relação a 2002, passando de 16,2 milhões de hectares para 17,6 milhões de hectares. Também tiveram variação positiva, entre os nove produtos analisados, a cebola (0,09%) e o feijão em grão de 1.ª safra (2,35%). Os demais produtos devem ter redução em sua área plantada no próximo ano. A maior queda na área será da mandioca, de 9,07%, seguida da batata inglesa, de 4,77%. Também terão quedas expressivas a área do algodão herbáceo (3,14%) e arroz em casca (2,46%). Cana-de-açúcar e milho 1.ª safra devem ter variações negativas muito pequenas, respectivamente de 0,84% e 0 63%. O diretor de Departamento Agrícola do IBGE no Rio, Carlos Alberto Lauria, disse que a queda na área de plantio do algodão se concentrou mais neste segundo prognóstico feito por causa dos dados do Mato Grosso, que foram contabilizados apenas neste levantamento e não no anterior, divulgado em outubro. O Estado apresentou um decréscimo de 4,74% em relação à safra anterior. "A retração na área de algodão foi verificada nas regiões que não são de sequeiro e têm a estrutura montada para a sua produção", afirmou. O avanço na área de soja foi estimulado pelos elevados preços de comercialização do produto. A área plantada deverá avançar principalmente sobre as terras antes destinadas ao plantio de algodão e de arroz em casca. Nos Estados que lideram a produção de soja, a expansão deverá ser de 10% no Mato Grosso, 6% no Paraná, 6% no Rio Grande do Sul e 11% em Goiás. Segundo Lauria, o levantamento apontou um forte crescimento do plantio e da intenção de plantio da soja nas áreas dos dois produtos. "O problema é que a retração na área destinada ao arroz em casca se reflete diretamente no bolso do consumidor e isso deve afetar a inflação", analisou, lembrando que o governo já está tomando medidas para reduzir a alíquota de importação do arroz, prevendo queda em sua produção no próximo ano. Ainda segundo a pesquisa, em 2002 a produção total de grãos deverá alcançar 97,156 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 1,41% com relação à safra de 2001. Dentre os produtos analisados, teve a maior variação positiva a soja, com 11,29%. A maior variação negativa foi do algodão herbáceo em caroço (18,04%).