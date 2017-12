Áreas próximas de descobertas da Petrobras serão licitadas A Agência Nacional do Petróleo (ANP) vai licitar, no ano que vem, áreas exploratórias muito próximas às principais descobertas da Petrobras em 2003. Entre os blocos da sexta rodada de licitações de áreas para exploração e produção de petróleo e gás, anunciada hoje, estão áreas contíguas às descobertas de gás e óleo leve nas Bacias de Santos e Espírito Santo, além dos campos gigantes de Jubarte e Cachalote, na Bacia de Campos. O objetivo de leiloar blocos perto de grandes descobertas é atrair novamente as grandes petroleiras mundiais, que ficaram de fora das duas últimas rodadas de licitações. A rodada será realizada em agosto de 2004 e terá blocos localizados em 12 bacias. Há áreas em terra, águas rasas e águas profundas, com tamanhos diferentes para cada classificação. Para esta rodada, a ANP colocará à disposição dos investidores, previamente, guias para a solicitação de licenciamento ambiental no Ibama, com o objetivo de apressar os processo de licenciamento. O leilão seguirá o modelo de privilegiar as compras na indústria nacional na pontuação das empresas concorrentes.