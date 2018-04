Argélia: 7,2 mil trabalhadores da ArcelorMittal entram em greve

Mais de 7 mil trabalhadores da ArcelorMittal Annaba, a subsidiária da maior siderúrgica do mundo na Argélia, entraram em greve por causa de salários e condições de trabalho, segundo o porta-voz dos grevistas, Smain Kouadria. "Os 7,2 mil funcionários da usina de El Hadjar e de pontos de venda da Arcelor no país estão em greve indefinidamente desde segunda-feira", afirmou Kouadria à agência de notícias AFP nesta terça-feira, 7.

A usina de El Hadjar se localiza perto da cidade litorânea de Annaba, 600 quilômetros a leste de Argel. Quatro dos oito membros do comitê de negociação também estão em greve de fome desde as 15h (de Brasília), da segunda-feira.

"Nós temos uma plataforma de queixas de 11 pontos", disse Kouadria. "As negociações estão em andamento, mas foram paralisadas por causa da revisão dos salários", acrescentou. Os trabalhadores argelinos querem salários mais altos, melhorias nas condições de trabalho e uma reavaliação de seus benefícios e pensões.

A direção da ArcelorMittal Annaba resiste ao aumento dos salários, citando a crise financeira global e as fracas vendas de produtos de aço na Argélia, de acordo com Kouadria. O complexo de El Hadjar, que já pertenceu ao governo argelino, foi privatizado em 2001, quando a Ispat, uma companhia indiana do Grupo Mittal, assumiu 70% das ações da unidade. As informações são da Dow Jones.