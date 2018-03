Argentina abrirá corralão parcialmente O governo argentino deverá anunciar a abertura parcial do chamado corralão - o bloqueio das aplicações bancárias de longo prazo, conhecidas no país como prazo fixo. Os bancos serão obrigados a devolver, em moeda nacional, depósitos de até US$ 30 mil. O valor corresponde, hoje, a 42 mil pesos, depois da pesificação dos dólares pela cotação determinada pelo governo de 1,40 pesos. Ao contrário do que tantas vezes disse o ministro da Economia, Roberto Lavagna, o plano oficial é o entregar aos correntistas um bônus obrigatório do Estado. O título servirá para compensar a diferença entre os dólares, transformados em pesos, corrigidos pelo CER (espécie de correção monetária) e o valor do dólar no câmbio livre. No total, nesta matemática, um depósito de US$ 30 mil será transformado em 63 mil pesos. Quase 30 mil pesos menos do que valem hoje os US$ 30 mil no mercado. Por isso, o correntista levaria, hoje, os 63 mil pesos e mais 29,1 mil em bônus, cuja cotação vale 44% menos que seu valor inicial. O título emitido pelo governo deverá ter prazo de seis a dez anos. No Ministério da Economia informam que este plano de devolução dos depósitos está pronto, mas destacam que esta operação só será realizada no caso de a Justiça dar ganho de causa aos que têm seus dólares bloqueados nestes prazos fixos.