Argentina acaba com cotação oficial do dólar O Banco Central anunciou que o dólar oficial acaba na Argentina a partir desta quinta-feira. A decisão foi tomada por exigência do Fundo Monetário Internacional (FMI), que pedia ao governo do presidente Eduardo Duhalde que suspendesse todo tipo de controle sobre o câmbio. Esta é apenas uma parte da longa lista de exigências apresentadas pelo Fundo como condição para fechar um acordo financeiro com a Argentina. No entanto, o governo decidiu manter as restrições existentes sobre o volume de dólares que pode ser comprado ou vendido. Durante meses, o governo hesitou em adotar a medida do fim do dólar oficial, já que temia que pudesse ocorrer uma nova disparada da moeda americana, que em abril deste ano chegou a valer quatro pesos. Atualmente, no mercado livre o dólar está em 3,49 pesos, um dos menores níveis nos últimos sete meses. Com este anúncio, o ex-economista do JP Morgan, Alfonso Prat-Gay, debuta no comando do BC. O jovem economista substitui Aldo Pignanelli, que durante meses esteve em constante confronto com o ministro da Economia, Roberto Lavagna. O BC havia criado o dólar oficial há dez meses, como forma de intervir no mercado varejista da moeda e, assim, evitar as costumeiras distorções que ocorrem entre o preço da venda do dólar por atacado e o comércio varejista. No entanto, na terça-feira, a cotação para a compra no mercado livre esteve um centavo abaixo da oficial (que ficou em 3,50 pesos), fato que tornou o dólar oficial desnecessário.