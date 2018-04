Argentina acredita que juro continuará caindo no mundo Os banco centrais do mundo irão provavelmente cortar ainda mais as taxas de juros nos próximos meses para ajudar a economia global, afirmou o presidente do banco central argentino neste domingo. Mas Martín Redrado também afirmou que a política fiscal tende a ter maior impacto no crescimento econômico do que a política monetária, acrescentando ver positivamente o pacote de estímulo da China como um importante passo para combater os riscos de uma recessão global. "Estímulo fiscal é muito mais direto", afirmou a repórteres quando perguntado sobre as potenciais respostas políticas à crise financeira global. Falando em São Paulo após um encontro com as autoridades financeiras e presidente bancos centrais do G20, Redrado afirmou que a perspectiva de taxa de juro a zero por cento nos Estados Unidos é "bastante factível". (Reportagem de Krista Hughes)