Argentina admite equívoco no embargo à importação de carne O ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Linneu Costa Lima, confirmou ter recebido do ministro argentino, Miguel Campos, a informação de que o embargo da Argentina à importação de carnes brasileiras ocorreu por um equívoco provocado pela imprensa daquele país. As notícias publicadas sobre o foco de aftosa no Brasil teriam confundido Pará (no Norte), com Paraná (no Sul). Costa Lima também informou, em nota oficial, que seu colega argentino determinou ao Serviço Nacional de Qualidade e Sanidade Agroalimentar (Senasa) a análise imediata dos documentos relativos à descoberta de um foco do foco de febre aftosa no município de Monte Alegre, no Pará, divulgado no dia 17 deste mês. Novas informações já foram enviadas à Argentina, com recebimento confirmado, acrescentou o ministro interino. As informações são da Agência Brasil.