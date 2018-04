Argentina adota índice para dólar futuro A Argentina já tem um índice que mede a cotação do dólar futuro. O Indol (índice do dólar), como foi batizado pelo Mercado de Valores, passou a funcionar hoje e está sendo cotado a 3,68 pesos para o dia 30 de agosto e 3,82 pesos para 30 de setembro. Até aqui, as perspectivas futuras sobre o preço do dólar eram feitas a partir de especulações do mercado paralelo. Nesta segunda-feira, no mercado paralelo a cotação da moeda americana é de 3,59 pesos e 3,67 pesos. No câmbio oficial, a cotação é de 3,51 pesos e de 3,59 pesos. O Indol é negociado na Bolsa de Buenos Aires e, pouco mais de duas horas após seu lançamento, registra 3,4 milhões de pesos de um total de 35 operações de diferentes setores. "O Indol é um instrumento versátil, que vai beneficiar a todos os públicos", afirmou Héctor Bacqué, presidente do Merval. As operações com o Indol poderão ser feitas a partir de US$ 1 mil, sendo que 10% do total ficará depositado como garantia. O Indol surge depois de oito meses da desvalorização do peso e, segundo o Mercado de Valores (sociedade anônima que reúne os agentes da Bolsa) só foi criado agora porque, até então, existia a conversibilidade. Nos tempos da conversibilidade, que durou onze anos, o peso estava atrelado ao dólar, na paridade de um a um e, portanto, no entendimento dos operadores, uma cotação para o dólar futuro era desnecessária. Se as estimativas de hoje forem mantidas, no dia 30 de agosto, o dólar já terá superado a meta de 3,70 pesos que o governo estabelece no rascunho da carta de intenções que envia entre hoje e amanhã à vice-diretora-gerente do FMI, Anne Kruger.