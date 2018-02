Argentina afrouxará restrições à importação de móveis

A medida obrigava o exportador brasileiro a se deslocar até o consulado da Argentina em Porto Alegre para obter o visto consular, o que implicava em tempo e custos adicionais. O visto consular foi uma manobra da Argentina para restringir a entrada dos móveis em seu mercado, apesar do acordo fechado com os empresários brasileiros, que concordaram em reduzir suas vendas ao País vizinho em 35%. O acordo foi fechado em junho passado, em Buenos Aires, ocasião em que a Abimóveis concordou em limitar suas vendas à Argentina, mas a Argentina descumpriu a promessa feita ao Brasil e não reduziu a burocracia para as importações dos móveis. As licenças para a entrada dos produtos em seu mercado demoram até quase quatro meses.

Segundo a ministra Giorgi, a decisão de recuar nas exigências está baseada na "possibilidade certa de começar a integrar a cadeia de valor de móveis e peças". Ela disse que o projeto de integração desse setor "está avançado na Província de Misiones". "Vamos usar recursos do fundo do Mercosul, o qual está destinado aos projetos de integração produtiva", disse Giorgi.

O anúncio foi feito junto ao chanceler Jorge Taiana, que defendeu as barreiras argentinas no comércio bilateral. "As medidas têm uma razão que é a defesa comercial para evitar defeitos não desejados na economia", argumentou Taiana. Indagado sobre a expectativa dele para a reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Cristina Kirchner no próximo dia 18, em Brasília, Taiana deu claros sinais de que a Argentina não vai ceder nas restrições comerciais. "Nós sempre levamos em conta as necessidades do nosso setor produtivo e qualquer avanço (nas negociações com o Brasil) será nesse sentido", disse Taiana.