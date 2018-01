Argentina aguarda resultado de reunião do FMI O governo argentino aguarda com ansiedade o resultado da reunião da diretoria do Fundo Monetário Internacional, hoje, que discutirá o relatório final sobre o caso Argentino. Desta reunião depende a decisão, na próxima quarta-feira, do organismo sobre se fecha ou não o acordo com o governo argentino. As negociações já duram um ano e Duhalde tem apenas cinco meses mais de governo. Fontes do governo estimam que o acordo será somente somente para refinanciar os vencimentos de somente US$ 3 bilhões de dólares e cubrirá os pagamentos de até agosto deste ano. Outros US$ 3,8 bilhões serão discutidos caso a caso sua conveniência e condições para refinanciamento. O programa terá metas fiscais e monetárias bimestrais e será monitoreado mês a mês. Amanhã desembarcará em Buenos Aires, uma nova misão chefiada pelo inglês John Thornton para checar os últimos números e deverá permanecer entre dois a três dias no país. Logo, retornará a Washington com o relatório sobre as contas públicas que será decisivo na reunião do FMI que decidirá sobre a Argentina, na semana que vem.