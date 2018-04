Argentina ainda quer pagar sua dívida, diz Clube de Paris A Argentina ainda planeja usar suas reservas internacionais para saldar sua dívida não paga com o Clube de Paris, disse o presidente do organismo, Xavier Musca, à Reuters no domingo. A mídia argentina vem especulando sobre a possibilidade de o país voltar atrás em sua promessa de pagar a dívida usando reservas internacionais que podem ser necessárias para dar suporte à economia em meio à crise financeira mundial. "Eles ainda mantêm a linha de querer pagar a dívida", afirmou Musca após reunir-se com autoridades argentinas no sábado. (Por Anna Willard)