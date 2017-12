Argentina anunciará manutenção da proteção à indústria A Argentina manterá medidas de proteção às suas indústrias no comércio bilateral com o Brasil. Essa será a resposta que o governo argentino dará aos negociadores brasileiros que desembarcarão em Buenos Aires, nesta sexta-feira, para a reunião preparatória da Cúpula do Mercosul, a qual estava prevista para a segunda-feira passada. Uma fonte da Casa Rosada disse ontem à Agência Estado que o "governo prefere o diálogo mas em caso de dano à indústria local, nós continuaremos tomando as medidas necessárias para reverter esse dano". Embora não seja oficial, a notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia decidido não aceitar a proposta do ministro de Economia, Roberto Lavagna, de incluir salvaguardas e mecanismos automáticos de compensações comerciais no Mercosul, não pegou de surpresa nem o governo, nem os empresários. Informações do mercado Um empresário consultado explicou que o "grande problema com o Brasil tem a ver com as diferenças nos tamanhos dos mercados de ambos e os incentivos industriais concedidos pelo governo brasileiro, o que atrai investimentos somente para o país maior". Por isso, a fonte acredita que o governo argentino e a indústria local "vão continuar exigindo medidas para aplainar essas diferenças". Outra fonte alegou que "a partir de 2005, com enfoque para esse ano, o momento será de investir mas não estamos dispostos a realizar investimentos se o problema com o Brasil não for acertado". A fonte argumentou que "do jeito como está, é melhor investir no Brasil e importar de lá". Com uma visão um pouco mais clara das chamadas "assimetrias comerciais" entre a Argentina e o Brasil, o empresário admitiu que o problema maior é "a falta de uma política industrial forte para a Argentina que envolva uma concessões de créditos acessíveis, como existe no Brasil, através do BNDES" (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Industrial.