Argentina anunciará pacote que encarece importados A presidente Cristina Kirchner deve anunciar hoje uma série de medidas para tentar aumentar a competitividade do setor industrial argentino. O pacote de medidas produziria o efeito para a indústria de uma elevação da cotação da moeda americana dos atuais 3,33 pesos para 4 pesos, mas não se trata de uma desvalorização do peso. Com as medidas, o governo pretende acalmar os empresários, que ao longo das últimas quatro semanas insistiram na necessidade de desvalorizar a moeda, de forma a obter mais competitividade, especialmente perante uma suposta e iminente ?invasão? de produtos Made in Brazil, um clássico dos pesadelos empresariais argentinos. Segundo informações extra-oficiais, entre as medidas que a presidente Cristina deve anunciar hoje deve constar a elevação da taxa de estatística (tarifa cobrada aos importadores) dos atuais 0,5% para 3%. Essa proporção tornaria mais caros os produtos brasileiros (e também os de outros países) no mercado argentino. Além disso, a presidente deve anunciar a eliminação de impostos sobre as exportações agroindustriais, que atualmente chegam a 5%. Cristina também deve anunciar os reembolsos dos impostos indiretos dos 6% aos 12%, além de reduções de alguns custos trabalhistas. Estas medidas foram recomendadas ao governo pela União Industrial Argentina (UIA). Ontem, as lideranças da UIA - perante 700 empresários reunidos - insistiram nos apelos à liberação do câmbio, principalmente depois que o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) anunciou que o crescimento industrial de outubro foi de apenas 2,5%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.