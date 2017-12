Argentina aplicará medida burocrática para têxteis do Brasil O ministro da Economia, Roberto Lavagna, anunciou que a Argentina vai aplicar licença não-automática para as importações de produtos têxteis provenientes do Brasil. Segundo o ministro, está acontecendo uma importação significativa de têxteis brasileiros, fato que estava prejudicando a indústria têxtil argentina. Lavagna, acompanhado pelo secretário de Indústria e Comércio, Alberto Dumont, afirmou que essa medida está dentro das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). O ministro negou-se a especificar quantas empresas argentinas estavam com problemas por causa dos têxteis brasileiros e quantos postos de trabalho poderiam ter sido perdidos, dentro da Argentina, devido à "invasão" (termo usado pelos empresários argentinos para a entrada de têxteis brasileiros). Segundo Lavagna, "não é para fazer drama com este assunto?.