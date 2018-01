Argentina apóia nome brasileiro para o BID, diz Bielsa O chanceler argentino, Rafael Bielsa, confirmou hoje que seu país "vai apoiar o candidato do Brasil para a presidência do BID". A declaração de Bielsa dissipa qualquer dúvida que chegou a ser levantada pela imprensa argentina, durante essa semana, de que a Argentina não apoiaria a candidatura brasileira. Pouco antes da afirmação de Bielsa, o chanceler brasileiro, Celso Amorim, revelou aos jornalistas brasileiros em Pilar, sede da reunião do Grupo Rio, que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Néstor Kirchner conversaram sobre o assunto, por telefone. Segundo ele, Lula "ficou satisfeito" com a conversa, indicando o apoio da Argentina.