Argentina aprova carta de intenções do FMI Um porta-voz do Ministério da Economia da Argentina informou que o governo do país aprovou um rascunho de carta de intenções elaborado pela missão do FMI que está em Buenos Aires. "A Argentina aprovou a carta de intenções que os funcionários do FMI prepararam. Eles vão enviar a carta hoje, de modo que ela possa ser estudada pelo pessoal do Fundo", disse o porta-voz. Segundo ele, caso tudo corra bem e "não apareçam modificações substanciais", o FMI poderá enviar de Washington, no próximo fim de semana, um comunicado sinalizando "um acordo virtual entre a Argentina e o FMI". Esse "acordo virtual" ainda dependeria de aprovação pela diretoria executiva do FMI. Segundo o porta-voz do ministério, essa aprovação poderá sair no dia 23 de janeiro, caso não surjam dificuldades. O único detalhe dado pelo porta-voz é que o FMI vai fazer verificações periódicas sobre o cumprimento dos termos do acordo pela Argentina. A primeira dessas revisões aconteceria em março. O porta-voz do ministério deu essas informações ao fim de uma reunião entre o ministro da Economia, Roberto Lavagna, o secretário das Finanças, Guillermo Nielsen, e o secretário do Tesouro, Jorge Sarghini, com o vice-diretor do FMI para Hemisfério Ocidental, John Dodsworth, e o chefe da missão do Fundo na Argentina, John Thornton.