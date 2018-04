Argentina aumenta em até 20% imposto sobre exportações Depois de fortes pressões empresariais e profundas divergências dentro do governo argentino, o ministério da Economia finalmente anunciou o aumento na tributação das exportações, que passará dos atuais 10% para 20%. O imposto será aplicado para os direitos de exportação de 80 produtos agrícolas, entre os quais estão as sementes de cereais, sementes e frutos de oleaginosas, óleos vegetais e gorduras e farinhas. O governo não determinou modificações nos impostos sobre as vendas para o exterior de manufaturas de origem agrocupecuário e industrial. Segundo o ministério da Economia o aumento do imposto pretende moderar o impacto do aumento dólar nos preços internos, principalmente nos produtos que atingem o custo de vida da população. Além disso, afirma que o imposto tem a intenção de melhorar as contas públicas e sustentar os programas de assistência social. O presidente da Sociedade Rural, Enrique Crotto, declarou que esta taxação é "um erro enorme, uma agressão à produção". "O governo nos traiu, botou a mão em nosso bolso", disse. Segundo ele, com o aumento dos impostos, a produção vai cair de 70 milhões de toneladas anuais para 50 milhões. Para o presidente da Câmara de Exportadores, Enrique Mantilla, "esta medida é um obstáculo para o desenvolvimento das exportações". O Banco Central autorizou - embora não tenha obrigado - os bancos a devolverem os depósitos de prazos fixos em dólares que estavam presos dentro do "corralito", denominação do semi-congelamento de depósitos bancários. A devolução opcional ocorreria somente a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem. Os prazos fixos seriam devolvidos, dependendo da vontade - e da capacidade financeira - de cada banco, mas sempre de forma "pesificada", ou seja, com os depósitos em dólares transferidos para pesos. A pesificação, já determinada pelo governo Duhalde dois meses atrás, será de US$ 1 para 1,40 pesos, muito abaixo da cotação atual, superior a 2,70 pesos. No total, poderiam ser devolvidos 40 bilhões de pesos (US$ 14,28 bilhões). A liberação de parte do "corralito" era uma das exigências do FMI. Com esta liberação, o FMI conseguiria indiretamente outra exigência, a da "depuração" do sistema financeiro argentino. A intenção é que somente sobrevivam os bancos mais fortes. O anúncio da liberação em 2003 de parte do corralito assustou diversos bancos na city financeira portenha, já que não poderiam sobreviver ao solavanco de entregar os depósitos.