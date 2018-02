Argentina aumentaria exportações em 13% neste ano A ministra da Economia da Argentina, Felisa Miceli, anunciou nesta terça-feira que calcula que as exportações argentinas aumentarão neste ano 13% em relação ao ano passado. Desta forma, as vendas argentinas para o exterior chegariam a US$ 45 bilhões, fato que marcaria um recorde histórico. As declarações de Miceli foram realizadas durante as celebrações do Dia do Exportador, organizadas pela Câmara de Exportadores da Argentina (Cera). No primeiro semestre deste ano as exportações alcançaram a marca de US$ 21,54 bilhões, o equivalente a um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2005. Em 2005, as exportações chegaram a US$ 40,01 bilhões, o que representou um crescimento de 16% em relação a 2004. Segundo a Ministra Miceli o governo do presidente Néstor Kirchner continuará realizando intervenções diárias "com quantias relevantes" no mercado de divisas por meio do Banco Central "com o objetivo expresso de manter um tipo de câmbio competitivo e evitar uma apreciação cambial. Achamos que esta política é essencial para que o setor exportador tenha a certeza necessária para fazer projetos a longo prazo". Atualmente, o dólar está sendo cotado a 3,09 pesos. Miceli sustentou que a Argentina possui "uma clara vocação de integrar-se à economia mundial, mas de forma equilibrada e sem renunciar ao objetivo do desenvolvimento industrial". A ministra afirmou que o comércio exterior argentino "diversificou-se" nos últimos tempos. "Não devemos deixar de lado nenhum mercado. Temos que tomar conta deles...é só ver que o principal mercado para nossos laticínios hoje em dia é a Argélia. Para as exportações de bolachas, a Angola é o principal comprador, que fica com 40% do total exportado. E esses eram mercados que há poucos anos nem sequer pensávamos explorar", disse. Desde 1999 as exportações argentinas cresceram em média 9,4% ao ano. A proporção pode parecer impressionante à primeira vista. Mas, foi inferior em relação à média mundial, de 10,2%. Além disso, segundo o instituto Ieral, vinculado à Fundação Mediterránea, apesar do boom exportador, a presença argentina no comércio internacional caiu de 0,41% em 1999 a 0,39% no ano passado.