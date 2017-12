Argentina: Bancos abrirão fogo contra o governo As duas principais associações de bancos da Argentina estudam medidas para reivindicar do governo compensação pelos amparos judiciais que os obrigaram a devolver os depósitos que foram congelados pelo "corralito". Os bancos têm pressa porque no próximo dia 4 de fevereiro o decreto que pesificou a economia completará dois anos e poderá prescrever-se se não for apresentado um recurso antes desta data. De acordo com a Adeba, associação que reúne os bancos de capital argentino, e a Abappra, representante das entidades públicas e cooperativas, o recurso dirigido ao Ministério de Economia será para reclamar os valores pagos acima do que foi determinado pela lei. A guerra dos bancos contra o governo promete esquentar os ânimos do mercado, onde se comenta que a poderosa Associação de Bancos Argentinos (ABA), a entidade que representa os bancos estrangeiros, também apresentará recurso pela compensação mas em tribunais internacionais. No entanto, na ABA, fontes consultadas pela AE desmentiram essa versão. No Ministério de Economia, a equipe econômica joga a responsabilidade pelo assunto para a Corte Suprema de Justiça e argumenta que se o governo chega a pagar a compensação aos bancos e, depois, a Justiça decide que a pesificação é constitucional, nenhum banco devolverá o dinheiro ao governo.