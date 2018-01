Argentina começa a flexibilizar controle cambial A partir de hoje entram em vigor novas medidas do Banco Central argentino que flexibilizam os controles de câmbio e de capitais. Operadores do mercado financeiro acreditam que as alterações não afetarão os movimentos do dólar que fechou na terça-feira em 3,39 e 3,34 pesos para venda e compra, respectivamente. Entre as novas medidas, destacam-se: o aumento de US$ 100 mil para US$ 150 mil dólares o limite mensal para a compra de dólares, tanto para empresas como para particulares; os bancos poderão aumentar de 5% para 6% a quantia de dólares que poderão ter em relação ao seus patrimônios; as empresas, bancos e particulares poderão pagar suas dívidas no exterior com as transferências de até US$ 150 mil dólares sem autorização prévia do Banco Central (antes, as remessas de divisas tinham que ser autorizadas pelo BC e deveriam cumprir uma série de requisitos); o aumento de US$ 20 mil para US$ 200 mil dólares os pagamentos ao exterior das importações de bens de capital. A equipe econômica não descarta a adoção de novas medidas se o dólar continuar caindo. É que o governo considera que 3,30 é uma cotação "equilibrada" para evitar a diminuição da competitividade das exportações argentinas.