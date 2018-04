Argentina começa a sair da crise, diz Lavagna Em amplo artigo publicado hoje no jornal espanhol "El País", o ministro de Economia da Argentina, Roberto Lavagna, afirma que o país começa a sair da crise econômica e financeira. "Na mente dos cidadãos e governos europeus prevalece a idéia de uma Argentina em crise profunda e, aparentemente, sem fim. Em parte, têm razão: a crise que entrou em sua fase mais grave em 2001 é uma das mais longas que o país enfrentou neste Século. Por outro lado, no entanto, eles podem estar desatualizados, já que não se trata de uma crise sem fim", diz o ministro no artigo. De acordo com Lavagna, a economia argentina começou, há cerca de 100 dias, a experimentar um processo de recuperação, mesmo ainda estando pendentes as negociações com organismos multilaterais de financiamento. Desde então, afirma o ministro, "estão surgindo sinais positivos (de recuperação), embora ainda frágeis". Para o ministro argentino, depois de 16 trimestres consecutivos de recessão, a tendência começa a ser revertida. "Isto vem ocorrendo tanto nas variáveis monetárias como nos dados reais ligados à produção." Em matéria de dados monetários, acrescenta o ministro, "o sistema bancário deixou de perder depósitos e, depois de um longo período, já se verificam superávits fiscais nos últimos três meses, além de um recuo da inflação de 10,4%, em abril, para 3,2% em julho, e da estabilidade do câmbio. De fato, a taxa de câmbio nos últimos 60 dias não supera os 3,60 pesos por dólar, mantendo-se nesse patamar. Lavagna lembra ainda no artigo que, nas últimas semanas, o Banco Central vem comprando dólares no mercado para cumprir com suas obrigações, o que fez parar a forte sangria de suas reservas internacionais. De acordo com dados oficiais divulgados diariamente pelo BC argentino, as reservas permanecem estáveis desde o dia 15 de julho, quando se encontravam em US$ 8,958 bilhões. No dia 13 de agosto, último dado oficial do BC, as reservas estavam em US$ 8,936 bilhões. Entre janeiro e agosto, a Argentina perdeu mais de US$ 10 bilhões de suas reservas internacionais líquidas. Ainda segundo o ministro, o governo vem capitalizando os bancos públicos e privados com bônus equivalentes a US$ 10 bilhões. Em termos reais, afirma Lavagna, a produção, os serviços, a confiança do consumidor e o consumo de energia têm melhorado, além de uma tendência de crescimento das exportações. Dívida O entusiasmo do ministro no artigo publicado no jornal espanhol é ainda maior quando ele fala sobre um eventual acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). "Imediatamente depois de fechar o acordo de refinanciamento com esse organismo, a Argentina poderá iniciar seu processo de negociação de sua dívida externa com o setor (credores) privado", diz. Nesse processo, lembra ele, "esperamos chegar a um entendimento que implique a recuperação plena da confiança dos investidores na República Argentina, baseada em objetivos sustentáveis, conciliados com as expectativas de superávit que o país traçará". Lavagna informa também que o governo iniciou o processo de ajuste das tarifas das empresas de serviços públicos, hoje privatizadas. Esse reajuste vem sendo exigido principalmente pelas multinacionais espanholas desde que as tarifas foram pesificadas, não acompanhando a valorização do dólar. Leia o especial