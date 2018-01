Argentina confirma aftosa; Brasil deve fechar fronteiras Depois do Brasil, a Argentina confirmou hoje a existência de focos de febre aftosa em seu território. A informação foi dada pelo Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentícia (Senasa), apontando que o gado contaminado está na província de Corrientes, município de San Luis del Palmar - que faz fronteira com o Rio Grande do Sul e o Paraguai. A confirmação do foco teria sido feita pelo Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, cuja sede fica no Rio de Janeiro. Comenta-se em Brasília que o governo brasileiro deve fechar as fronteiras para a carne bovina e animais em pé da Argentina em resposta ao foco no país vizinho. Importações A Argentina barrou as importações de carne bovina do Brasil no ano passado, em virtude da constatação de casos de aftosa em Mato Grosso do Sul e no Paraná. Além desses dois Estados, a Argentina suspendeu as importações de animais, carnes e subprodutos bovinos frescos suscetíveis à doença de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.