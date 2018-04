Argentina confirma que pedirá ajuda extra ao FMI O vice-ministro de Economia, Jorge Todesca, confirmou que o governo argentino pedirá ajuda financeira extra ao FMI para "fortalecer as reservas e poder deixar o dólar flutuar mais serenamente". Segundo ele, todos esses processos de desvalorização são acompanhados por uma "forte assistência financeira extraordinária, como foi a ajuda concedida ao México durante o efeito Tequila", disse completando que "em geral os custos associados a esses processos giram entre 15% a 20% do PIB dos países", concluiu Todesca. Desde ontem, o chanceler Carlos Ruckauf está cumprindo uma extensa agenda em Washington e Nova York. Hoje, por exemplo, se encontrará com o secretário de Tesouro dos EUA, Paul O´Neill, e como o secretário de Estado, Colin Powell. Ruckauf manterá esses encontros sem ter nenhum plano econômico para oferecer em troca de possível apoio. Leia o especial