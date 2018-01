Argentina consegue empréstimo do BIRD O governo de Néstor Kirchner conseguiu seu primeiro empréstimo para obras de infra-estrutura, junto ao Banco Mundial. Antes de completar um mês da reestruturação da dívida em default da Argentina, o Banco Mundial decidiu liberar um empréstimo de US$ 215 milhões que estava travado no organismo desde meados de 2002. O gesto foi interpretado pelo governo como um sinal "muito positivo" do Bird, já que o organismo tem mantido uma dura relação com a Argentina por causa da reclamação das empresas privatizadas para o reajuste de tarifas. As obras de recuperação de estradas e rodovias estão previstas para terem início em junho próximo.