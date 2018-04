Argentina continua à espera de uma resposta do FMI O Fundo Monetário Internacional voltou a colocar a Argentina na lista de espera de uma resposta final ao rascunho da carta de intenção, enviada pelo ministro de Economia, Roberto Lavagna, ao organismo há mais de 10 dias. Ainda não foi ontem, conforme prometido, que o ministro teve acesso ao detalhamento da posição do FMI sobre as objeções à sua proposta. Segundo uma alta fonte do ministério, os técnicos do FMI pediram mais tempo para redigir o "não" final porque querem incorporar ao documento os efeitos sobre a economia das seguintes medidas: o pagamento da restituição de 13% dos salários do funcionalismo, pensionistas e aposentados; a postergação da aplicação do indexador CER para os contratos e a suspensão das execuções judiciais das dívidas bancárias. "O FMI quer incluir em seu relatório, os elementos novos que surgiram e que alteram o cenário", disse a fonte, completando que existem expectativas no Ministério de Economia de que o porta-voz do FMI, Thomas Dawson, faça referências à Argentina e à posição do organismo durante entrevista coletiva que dará hoje, em Washington. Leia o especial