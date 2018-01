Argentina continua ditando o rumo do mercado Já se esperava que o otimismo resultante da aprovação do pacote de US$ 15 bilhões para o Brasil fosse contido. A variação nas cotações foram pequenas ontem e a Argentina continua determinando o humor dos investidores. Evidentemente, a economia brasileira está menos vulnerável agora, mas a gravidade da crise do país vizinho não pode ser subestimada, e ao menos um choque inicial atingirá os mercados aqui. As atenções continuam centradas em Buenos Aires, concentrando-se nos sinais vitais que podem deflagrar um desfecho traumático da crise, com desvalorização cambial e moratória da dívida. Como o sistema financeiro opera muito próximo do seu limite, as principais ameaças são de uma corrida aos bancos para sacar pesos e trocá-los por dólares. Assim, os indicadores que os mercados observam mais proximamente são os depósitos bancários e as reservas internacionais. Outra preocupação é com os resultados das contas públicas. Se o déficit zero não estiver muito próximo, são os investidores que podem começar a sacar seus recursos do país e forçar uma alta ainda maior dos juros. Encurralado, o governo tenta desesperadamente controlar a situação, embora reconheça sua impotência. Ontem, segundo a editora Marina Guimarães, o vice-ministro de Economia, Daniel Marx, admitiu que o governo espera uma ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) em torno de US$ 6 bilhões. Além disso, vem tentando de todas as formas reduzir o déficit, em grande parte, recorrendo ao adiamento de dívidas e obrigações. E os mercados estão cada vez mais céticos. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.