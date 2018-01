Argentina continua inquietando mercados Os mercados continuam reagindo com extremo nervosismo às noticias da Argentina. Porém, embora a reação seja imediata às novidades mais pessimistas, os esforços do governo em acalmar os investidores não têm surtido efeito. Ontem o risco país da Argentina ultrapassou os 1700 pontos, batendo novo recorde. O clima é de muita tensão e a credibilidade do presidente Fernando de la Rúa e sua equipe é muito baixa. Os mercados esperam resultados concretos, mas o pessimismo cresce. O anúncio de queda de 8,7% na arrecadação do mês de julho pode trazer mais preocupação aos mercados hoje. Até o anúncio da troca de títulos públicos da dívida interna com vencimento até o final do ano foi ignorado. É verdade que grande parte dos débitos foi absorvida pelos fundos de pensão, já sobrecarregados de papéis de dívida pública, mas a consideração de que o governo consegue - aos poucos e a muito custo - eliminar o déficit nas suas contas não sensibiliza ninguém. As medidas adotadas são realmente desesperadas, mas as taxas de juros estão em níveis insustentáveis, e novas captações no mercado só trariam mais pânico, pois o mais provável é que não haja interesse dos investidores. Governos estrangeiros e organismos internacionais até agora abandonaram a Argentina à sua própria sorte. Depois da concessão do pacote de ajuda financeira de US$ 40 bilhões em dezembro de 2000, há muitas resistências a maiores desembolsos. Ainda assim, foi anunciado ontem o pedido de adiantamento de parte desses fundos junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI). E nos últimos dias aumentaram as declarações de apoio entre autoridades estrangeiras. A percepção é de que se a Argentina entrar em insolvência, com desvalorização cambial e moratória, as conseqüências serão gravíssimas para todos. Grande parte (60%) das dívidas do país estão denominadas em dólares, sendo 95% das dívidas públicas atreladas à moeda norte-americana. A crise que se seguiria a uma alta do dólar seria catastrófica. E a moratória traria perdas significativas de longo prazo para a credibilidade do país e para investidores e empresas. Porém, não há muita saída. Mercados pressionam governo desesperado A queda na arrecadação de impostos já era esperada pelo mercado, mas não será comemorada. O ideal para todos é que esse movimento seja revertido nos próximos meses, como espera o governo, e que os cortes propostos sejam implementados à risca. Aliando-se esses fatores às operações de troca de dívida realizadas esse ano, o déficit público poderia ser zerado. Se o resultado final for obtido, a confiança será lentamente restabelecida, com queda correspondente das taxas de juros internas. Sob essa hipótese, o investimento retornaria e a economia voltaria a crescer, impulsionando a arrecadação e criando as condições para que a dívida de longo prazo possa ser honrada. Tudo isso, portanto, depende de muitas condições, inclusive de que não haja interferência de eventos externos ou movimentos abruptos pela população, como corridas aos bancos para saques e compra de dólares. Enquanto isso, os mercados, especialmente no Brasil, interpretam as tentativas do governo argentino como infrutíferas e até que o déficit seja eliminado, é difícil imaginar uma reação otimista. Mesmo um adiantamento de recursos do FMI só serviria para ganhar tempo, já que muitos ponderam que a raiz do problema é forte desequilíbrio estrutural no câmbio. Os investidores brasileiros têm se pronunciado repetidamente a favor de um desfecho rápido e definitivo, o que só acontecerá no caso de uma ruptura, já que a recuperação, se ocorrer, será lenta. A avaliação, nesse caso, é de que as medidas preventivas adotadas pelo governo brasileiro serão suficientes para limitar o contágio e propiciar uma recuperação vigorosa após um choque inicial. Por enquanto, o que se observa é a impaciência dos mercados e medidas desesperadas do governo argentino.