Argentina corre para assinar acordo com FMI até setembro O governo argentino está correndo contra o relógio para atender as exigências do FMI e assinar o acordo até setembro. O acordo deverá ser por doze meses, com vencimento em agosto ou setembro de 2003 e não em dezembro do ano que vem, como desejava o ministro da Economia, Roberto Lavagna. Lavagna sabe que não chegará agora dinheiro novo para a Argentina, mas apenas o adiamento dos vencimentos da dívida deste ano e do próximo. Porém, como lhe disse, pessoalmente, o secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill, o compromisso de agora abrirá caminho para que o próximo governo tenha acesso a dinheiro novo. Lavagna confirmou que enviará o rascunho da carta de intenções à vice-diretora-gerente do Fundo, Anne Krueger, em sete dias. Ele acha que se tudo der certo, a próxima administração federal poderá ter um empréstimo de US$ 15 bilhões. Entre as medidas que tomou nas últimas horas, para chegar logo a um acordo com o Fundo, estão o aumento do imposto sobre o combustível, que contribuirá para o incremento da arrecadação; o anúncio de que começará a discutir em dezembro com os investidores que sofreram com a moratória - eles deverão receber o dinheiro com reduções -, e ainda a discussão sobre o aumento no preço das tarifas dos serviços públicos. Esse é um desejo das empresas privatizadas que reclamam dos gastos em dólar e das tarifas desvalorizadas. Neste caso, Lavagna também pretende melhorar a arrecadação e o perfil da dívida destas empresas. Lavagna já sabe que no texto final do documento serão incluídas exigências do Fundo para o próximo governo, como uma reforma tributária. Hoje, no entanto, suas preocupações são outras e mais urgentes. Não há tempo para se pensar agora, a nove meses do fim deste governo de transição e sem apoio político e popular, numa reforma profunda. Por isso, para assinar o acordo com o FMI, Lavagna precisa melhorar a arrecadação, para equilibrar os números fiscais, e ainda encontrar saídas monetárias. Nestes e em outros casos, o ministro recebeu conselhos diretos do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Paul O´Neill. "Vocês integram um governo de transição e não devem ter medo de tomar medidas que vão favorecer o País e o próximo governo", disse O´Neill a Lavagna, de acordo com relato de um assessor presente ao encontro nesta semana. Combustíveis Para os técnicos do FMI, que deixaram o País ontem, apesar dos "avanços", a Argentina ainda deve melhorar, este ano, as questões fiscal e monetária. Foi por isso que, para incrementar a arrecadação, o governo aumentou em 25% o preço do Imposto de Transferência dos Combustíveis (ITC). O resultado será a alta no preço da gasolina entre 6% e 8%, dependendo da marca, e uma arrecadação a mais de 32 milhões de pesos mensais. Durante o primeiro semestre do ano, o Estado arrecadou 440 milhões a mais que no mesmo período de 2001. Mas ainda são insuficientes, já que o resultado foi beneficiado apenas pela alta da inflação. O objetivo do governo é atingir a meta acertada com o Fundo de um superávit primário para este ano de 2,5 bilhões de pesos (0,8% do PIB). Para os técnicos do FMI, a Argentina já está atendendo a exigência. O governo acredita que chegará, "sem problemas, à meta prometida até o fim do ano. No Ministério da Economia, informa-se que das 23 províncias do País, mais a capital federal, 13 cumpriram em julho a meta fixada. Outra exigência do Fundo, que ainda não foi solucionada é como resgatar as moedas improvisadas pelas províncias, como o "patacon", de Buenos Aires, o "Quebracho", do Chaco, e o "Bofe", de Entre Ríos, entre outras. Sem contar a enxurrada de liminares contra o corralito, em julho houve uma saída recorde do sistema financeiro, graças a estas ações judiciais que pressionam a base monetária e dificultam a definição de um plano neste setor. Mas o ministro da Economia acredita que estes dois itens, liminares e moedas improvisadas, poderão ficar para depois da assinatura do acordo. Porém, solucionados por este governo que, por conselhos do FMI e de Paul O´Neill, não deixaria a herança para o sucessor do presidente Eduardo Duhalde. Moratória Outro conselho do secretário americano para Lavagna foi marcar uma data para começar a conversar com os investidores que sofreram com a moratória da Argentina. Foi por isso que Lavagna marcou esta conversa para dezembro. No momento, a Argentina enfrenta, entre outros, processos na Itália, na Alemanha e nos Estados Unidos. Comenta-se, no Ministério da Economia, que os investidores terão o dinheiro de volta com redução no que teriam direito. "Não podemos deixar mais este problema para o próximo governo", afirmou uma fonte. A Argentina decretou moratória na presidência do agora candidato Adolfo Rodríguez Saá, peronista e ex-governador da província de São Luís que disputará a convenção do Partido Justicialista (PJ, peronista) no dia 24 de novembro, com o ex-presidente Carlos Menem. Dos cerca de US$ 140 bilhões da dívida pública registrada em dezembro passado, US$ 45,6 bilhões correspondem aos títulos do governo vendidos a investidores externos e que começarão a ser renegociados no fim do ano.