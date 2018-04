Argentina corta gás de 300 empresas

Com temperaturas abaixo de zero em quase todo o país e oferta insuficiente, desde quarta-feira o fornecimento de gás na Argentina foi cortado para mais de 300 indústrias. As empresas reduziram ou paralisaram a atividade produtiva. Entre os clientes afetados, estão Volkswagen, Siderar e MacCain. As restrições do serviço de gás para as indústrias são aplicadas porque nos dias mais frios a demanda domiciliar aumenta.