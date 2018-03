Argentina cria comissão para reestruturar sistema financeiro O decreto que cria a comissão para reestruturar o sistema financeiro da Argentina saiu publicado hoje no Diário Oficial. O decreto dá um prazo de 30 dias para a nomeação de três funcionários do ministério de Economia e três do Banco Central. Também se fala na criação de um "super-gerente" de controle sobre os bancos e demais entidades financeiras, além dos fundos de pensão - AFJP (Administradoras de Fundos de Aposentadoria e Pensão). Embora a formação da comissão já seja oficial, a criação do super-gerente ainda é informação de fontes e do mercado, que não recebeu muito bem a idéia e duvida de que a mesma possa ser concretizada. A maior dificuldade seria a integração de todos os órgãos que atualmente existem no sistema e que têm estruturas e campos de ação muito diferentes.