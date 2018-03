Argentina cria fundo do BC para garantir dívidas em 2010

O governo argentino montou um fundo abastecido com recursos excedentes das reservas do Banco Central do país para garantir o pagamento de suas dívidas em 2010, de acordo com o ministro de Economia da Argentina, Amado Boudou.

O BC argentino possui aproximadamente US$ 18 bilhões em reservas, dos quais US$ 6,5 bilhões serão transferidos para o Tesouro do país para constituir o fundo, disse Boudou durante uma entrevista coletiva.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Boudou, o país possui "um excedente de reservas da ordem de US$ 18 bilhões" e a decisão de usar "um terço desse excedente das reservas" para o Tesouro é "para que não haja nenhuma dúvida sobre a capacidade de pagamento da Argentina".

"Queremos dar o máximo de certeza para 2010", disse Boudou durante solenidade de anúncio da medida. As informações são da Dow Jones.