Argentina cria fundo para pagamento de dívidas em 2010 O governo argentino montou um fundo com recursos excedentes das reservas do banco central do país para garantir o pagamento de suas dívidas em 2010, de acordo com o ministro de Economia da Argentina, Amado Boudou. O ministro afirmou que o país possui "um excedente de reservas da ordem de US$ 18 bilhões" e a decisão de usar "um terço desse excedente das reservas" para o Tesouro é "para que não haja nenhuma dúvida sobre a capacidade de pagamento da Argentina".