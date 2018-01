Argentina declara emergência sanitária com aftosa O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentícia (Senasa) determinou, por meio de uma resolução, declarar o estado de emergência sanitária "em todo o território nacional". O motivo do estado de emergência é o surgimento de um foco de febre aftosa no município de San Luis del Palmar, na província de Corrientes, no nordeste do país. A existência do foco, anunciada oficialmente na quarta-feira, causou o fechamento de diversos mercados internacionais para a carne argentina. Nos últimos três dias, além do Brasil, fecharam suas portas à importação de carne bovina argentina o Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Israel, África do Sul, e Rússia. Analistas calculam que o país perderá neste ano mais de US$ 500 milhões em vendas ao exterior. Além disso, ficarão comprometidas as aberturas dos mercados dos EUA e Canadá, que poderiam proporcionar US$ 300 milhões à Argentina em 2007. O Senasa também determinou o abate do gado infectado, pertencente à fazenda San Juan, de propriedade de José Romero Feris, um dos políticos mais famosos do interior da Argentina, notório por envolvimento em dezenas de casos de corrupção. No total, o Senasa sacrificará 70 cabeças de gado. Mas, calcula-se que 3 mil animais poderiam estar infectados em toda a fazenda. Para tentar deter a expansão da doença, o Senasa também estipulou a instalação de um "anel" sanitário na região de San Luis del Palmar e municípios vizinhos. Desta forma, ficará proibido o transporte de gado na área. O governador de Buenos Aires, Felipe Solá, afirmou que duvida que a aftosa chegue até sua província, a maior produtora de gado do país.