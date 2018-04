Argentina decreta feriado bancário até anúncio do novo plano A Argentina se prepara para mais um plano econômico, que deve ser anunciado na semana que vem. Enquanto esperam o anúncio, os argentinos terão que suportar mais um feriado bancário, que entrou em vigor hoje às 15:00, e se prolongará até que seja definido o "Novo Plano Bonex", com o qual o governo obrigará todos os proprietários de prazos fixos retidos no "corralito" (denominação do semi-congelamento de depósitos bancários) a trocar esses depósitos por bônus. Estes títulos seriam em dólares e pesos, e resgatáveis em 10 (haveria dois bônus com este prazo) e 5 anos, respectivamente. O sinal de que o feriado era iminente foi a falta de dinheiro nos caixas eletrônicos hoje a tarde. O plano é a resposta do governo às pressões dos bancos instalados na Argentina, que temiam sofrer um colapso por causa da sangria mensal de depósitos, causada pelos recursos na Justiça contra o "corralito". No total, por causa dos processos, os bancos na Argentina estavam perdendo em conjunto 1,6 bilhões de pesos mensalmente. Segundo o porta-voz do presidente Eduardo Duhalde, Eduardo Amadeo, neste fim de semana as equipes de técnicos do Banco Central e do Ministério da Economia trabalharão intensamente nos detalhes do plano. O plano será enviado na segunda-feira ao Congresso Nacional, que o começaria a debater com urgência nesse mesmo dia, depois do retorno do ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov, que está em Washington. Amadeo disse que o novo plano Bonex havia sido necessário por causa do "desastre" da saída de dinheiro dos bancos. O porta-voz acusou os juízes argentinos de permitirem "esta loucura de abertura irrestrita do corralito". Ele também declarou que no plano Bonex anterior, em 1989, "o país estava em uma hiper-inflação desenfreada, e o bônus permitiu ordenar as expectativas". O economista Carlos Pérez, da Fundação Capital, afirmou que "os bancos esgotaram sua liquidez e não tinham outra saída além de bater na porta do Banco Central". Segundo ele, "isto provoca uma instabilidade para o futuro, já que o dólar poderia disparar, e conseqüentemente a inflação". Segundo Gustavo Cañonero, analista do Deutsche Bank, o novo plano Bonex "é um mal necessário. Mas será uma solução para as dores de cabeça a curto prazo. Ainda o governo não explicou qual será a política econômica a longo prazo". No meio de uma jornada de incertezas, onde abundaram os rumores sobre o posteriormente confirmado feriado bancário e cambial na segunda-feira, o dólar voltou a disparar. Enquanto que nos bancos terminou a jornada com a cotação em 3,15 pesos. Nas casas de câmbio, o dólar foi cotado em 3,30 pesos. Apedrejamento "Não haverá um efeito dominó". Com estas palavras, Amadeo tentou acalmar o nervosismo surgido na noite de quinta-feira pelo anúncio do fechamento por 30 dias do Scotiabank Quilmes por falta de liquidez. Segundo Amadeo, a crise do Scotiabank Quilmes não atingirá outros bancos do sistema financeiro argentino. O anúncio da crise do banco coincidiu coincidiu com a divulgação oficial do novo plano Bonex. Este banco, o décimo-primeiro no ranking dos bancos instalados na Argentina, havia perdido 50 milhões de pesos desde o início deste mês por causa dos processos judiciários contra o "corralito". Nos dois meses anteriores, o banco perdeu 240 milhões de pesos, o equivalente a 15% de seus depósitos. Com tom tranqüilo, Amadeo afirmou que o Scotiabank foi vítima, mais que outros bancos, da saraivada de recursos na Justiça: "o Banco Central realizou a intervenção para assegurar os direitos dos correntistas e para que qualquer decisão sobre o banco seja cuidadosa". No entanto, os correntistas do Scotiabank não estavam tranqüilos como Amadeo, e de manhã cedo foram até a sede do banco na Argentina, em plena city financeira, nas esquinas das ruas General Perón e Florida. Os clientes fizeram um panelaço na frente do banco e pediram seus depósitos de volta. Na cidade de Quilmes, grupos de clientes apedrejaram as filiais do banco. Ironicamente, no momento em que centenas de correntistas do Scotiabank Quilmes esmurravam as portas da sede do banco em Buenos Aires, no Canadá suas ações subiam. A matriz do Scotiabank Quilmes, o Bank of Nova Scotia, no Canadá, divulgou um comunicado no qual informou que não se encarregaria de ajudar sua filial na Argentina. Segundo o banco canadense, "o Scotiabank Quilmes é um banco bem administrado e solvente. No entando, as difíceis condições econômicas e os problemas de liquidez do sistema bancário argentino, assim como os problemas para que o Scotiabank Quilmes obtivesse ajuda adicional do Banco Central determinaram este anúncio". O embaixador argentino no Canadá, César Mayoral, informou que os acionistas do Scotiabank "decidiram não investir mais dinheiro na Argentina". O economista Raúl Ochoa criticou a atitude do banco canadense, afirmando que na Argentina, "toda sua publicidade estava baseada na importância que esse banco tinha no mundo inteiro, dando a sensação de una enorme solidez internacional". O Banco Quilmes foi comprado pelo Scotiabank em 1997. Esta foi a primeira vez que o BC suspendeu um banco de capital estrangeiro desde a crise mexicana, em 1995. Nos últimos 30 dias, o BC socorreu o Scotiabank com 177 milhões de pesos, na forma de redescontos.