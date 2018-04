Argentina depende de acordo com o FMI, diz consultoria A Argentina pode retomar o crescimento econômico "de forma tímida e gradual" a partir do terceiro trimestre deste ano, caso o governo de Eduardo Duhalde feche um novo acordo com o FMI até julho. Este é o cenário básico dos economistas da Global Invest para a Argentina em 2002. Após uma visita ao país em março, quando foram colhidas informações ?in loco?, os analistas da consultoria atribuem 40% de probabilidade para este cenário. No caso de um acordo com o FMI até o início do segundo semestre, a Global Invest prevê que o empréstimo se limitaria aos US$ 9 bilhões pendentes da blindagem financeira negociada no ano passado. Neste cenário, os analistas acreditam que a hiperinflação seria evitada. A desvalorização real do peso e o desaquecimento econômico garantiriam um forte superávit na balança comercial da Argentina, de acordo com este cenário básico. Nele, o governo suspenderia as restrições à remessa de capitais ao exterior apenas no início de 2003. A situação política ficaria sob controle neste cenário. Na opinião dos analistas da Global Invest, o presidente Duhalde convocaria eleições presidenciais diretas para o início do próximo ano, conduzindo o processo de transição. Sem um acordo com o Fundo, os analistas da Global Invest traçam um cenário trágico para a Argentina em 2002. No momento, os economistas da consultoria associam 30% de probabilidade a este cenário. Neste caso, o presidente Eduardo Duhalde seria deposto e possivelmente seria implantado "um governo provisório cívico-militar". Na opinião da Global Invest, a economia entraria em uma espiral de descontrole: a taxa de câmbio dispararia novamente, a depressão econômica se agravaria e a desvalorização e o desaquecimento econômico elevariam ainda mais o superávit na balança comercial. A dinâmica hiperinflacionária prevaleceria neste cenário negativo. Outras duas conseqüências, de acordo com os economistas, seriam a manutenção das restrições à remessa de capitais, devido à fuga de divisas, e o risco de estatização do sistema financeiro e dos serviços públicos.