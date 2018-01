Argentina desanima mercados Nem mesmo o pessimismo crescente chega a ser uma novidade nos mercados brasileiros. O dólar voltou a subir, puxando os juros, enquanto a Bolsa de Valores de São Paulo teve o quarto menor volume de negócios do ano, fechando em queda. Novamente, a culpa foi atribuída à Argentina, ainda imersa na depressão econômica e sem perspectivas de melhora. O pacote de ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) garantiu um dia de trégua e nada mais. Os investidores não acreditam que se consiga mais do que um mero adiamento do colapso econômico no país vizinho. As reservas internacionais e depósitos bancários continuam em queda enquanto as atenções voltam-se para dívida pública e o pacote de eliminação imediata do déficit fiscal. A expectativa para ambos é muito negativa. Embora o ministro da Economia, Domingo Cavallo, negue veementemente uma moratória unilateral, analistas apontam que as únicas outras opções seriam a renegociação ou a troca de títulos. A dívida pública parece impagável, e onera significativamente o orçamento dos governos. E quanto mais traumático o processo de redução dos pagamentos, pior. A zeragem do déficit, única estratégia do governo e exigência principal do FMI parece distante. A queda prevista na arrecadação fiscal deve exigir novas medidas de ajuste. Mas as eleições legislativas são em 14 de outubro e o apoio político e popular ao presidente Fernando De la Rúa está minguando. Segundo analistas, agora é difícil aprovar novos cortes ou aumentos de impostos por causa das campanhas, mas, depois, como se espera que o governo perca muitas cadeiras no parlamento, pode ser ainda mais difícil governar. Em suma, o prolongamento da agonia argentina é prejudicial para o Brasil. Falava-se que talvez fosse melhor um colapso rapidamente, para que a recuperação comece, especialmente aqui, onde se espera que seja bastante rápida. Mesmo que tenham torcido para isso, os investidores acabaram amargando a opção oposta. A crise na Argentina vai se arrastando e já dura meses, carregando os mercados brasileiros a cada sobressalto. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.