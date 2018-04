Argentina deve adotar sistema de bandas cambiais O até agora embaixador argentino para a União Européia e ex-ministro da Indústria, Roberto Lavagna, assume nesta sábado o Ministério da Economia da Argentina, depois de quatro dias em que o cargo esteve vago após a saída de Jorge Remes Lenicov, na última terça-feira. Lavagna, confirmado, nesta sexta-feira, como o novo ministro, assim que se reunir com o presidente Eduardo Duhalde vai analisar o sistema cambial, que deverá ancorar o valor do dólar ao peso, possivelmente por meio da implantação de bandas cambiais. Mercosul, ?estratégico? Nem bem pisou no aeroporto de Ezeiza, vindo de Bruxelas, Lavagna cuidou de deixar claro que a Argentina não vai afastar-se do Mercosul, que classificou de "estratégico". Entre 1985 e 1987, quando estava no Ministério da Indústria, o economista de 60 anos fez parte do processo de integração com o Brasil. Embora sendo de origem peronista, o mesmo partido do presidente Duhalde, Lavagna não apenas fez parte do governo do ex-presidente Raúl Alfonsín, da União Cívica Radical (UCR), na década de 80, como também era até agora embaixador na União Européia designado pelo ex-presidente Fernando De la Rúa, também da UCR. Pluralidade Essa pluralidade permite a Lavagna ter uma boa relação com os distintos setores políticos, acrescida de seu alto nível técnico. O setor do qual o novo ministro parece mais distante é o financeiro. Os bancos tinham outro candidato, o atual economista-chefe do Banco Internamericano de Desenvolvimento (BID), Guilhermo Calvo, a quem Duhalde vai reservar para ser assessor do Ministério da Economia e uma virtual ponte com os banqueiros. Em uma entrevista ao The Wall Street Journal, Lavagna garantiu que "nem os credores nem os investidores na Argentina terão um tratamento diferenciado, terão que sofrer tanto quanto a população em geral". Momentos depois de sua chegada a Buenos Aires, Lavagna se deslocou para a residência oficial de Olivos para reunir-se com Duhalde durante a maior parte do dia. Uma vez resolvido quem comandaria o Ministério da Fazenda, toda a discussão passou a ser sobre o sistema bancário que a Argentina deve adotar a partir da próxima segunda-feira, depois de cinco dias úteis de feriado bancário e cambial. O secretário-geral da presidência, Aníbal Fernández, afirmou na quinta-feira em Olivos que os detalhes do novo plano econômico serão acertados a partir deste sábado, quando o ministro já terá sido formalmente empossado no cargo pelo presidente da República, em uma cerimônia prevista para as 9 horas. Dólar e FMI Fernández também falou em definir uma ancoragem do dólar em sintonia com o que foi informado pelo porta-voz da presidência, Eduardo Amadeo, para quem é necessário que "o dólar esteja em um nível razoável". Pelos trabalhos recentes da consultoria Ecolatina (fundada por Lavagna em 1975 e hoje dirigida por seu filho Marco), se deduzem as idéias básicas sobre o rumo a ser tomado pelo novo ministro. Em um de seus últimos informativos, a consultoria destacou ser imprescindível a ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) e ressaltou a necessidade de, "ao menos na primeira etapa, um esquema de bandas cambiais com fortes intervenções do Banco Central para garantir que o peso se aproxime mais da realidade argentina que a livre flutuação do peso". Desde que a conversibilidade foi abandonada, em janeiro último, e a flutuação do peso foi imposta, a moeda chegou a ser cotada a picos de cerca de 4 pesos para 1 dólar, estabilizando-se nos últimos dias em 3,20 pesos para um dólar. Se o ministro conseguir instrumentar finalmente uma âncora para o sistema de bandas, a discussão passará a ser que valor o governo vai fixar. Fontes oficiais tendem para uma cotação em torno de 2,80 pesos para um dólar, embora os economistas considerem possível até mesmo valores de 4 pesos para um dólar. O sistema de bandas cambiais estaria atrelado a uma necessária intervenção do Banco Central fazendo uso de suas reservas monetárias para sustentar o valor de um dólar se a demanda se mantiver semelhante à dos últimos meses. Este ponto representa um problema grave para o novo ministro, pois as reservas estão reduzidas. Esta situação obriga Lavagna a buscar novos recursos com o FMI. Segundo o documento da Ecolatina já mencionado: "A ajuda financeira internacional de que se precisa deveria ser destinada à reestruturação do sistema financeiro e para reforçar as reservas do Banco Central". Entretanto, os banco abriram nesta quinta-feira de forma extremamente limitada, para pagamento de aposentadorias e salários, coisa que não foi possível realizar em todas as instituições. Durante todo o dia, grandes filas se formaram diante dos bancos para retirar dinheiro dos caixas eletrônicos que tinham ficado sem dinheiro durante a maior parte da semana. Em muitas instituições, só foi possível fazer retiradas nos caixas no limite de 200 pesos (US$ 60,00).