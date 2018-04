Argentina deve anunciar pesificação total O chefe de gabinete, Jorge Capitanich, informou que "no decorrer desta semana, é possível que seja anunciada a pesificação dos depósitos em dólares". Segundo ele, o Ministério da Economia está trabalhando nos detalhes. A partir de quarta-feira, terá início a flexibilização espontânea do ?corralito? com a pesificação das contas em dólares - a 1,40 peso por dólar no valor. A adesão das pessoas será o termômetro para que o governo faça o anúncio oficial da pesificação total. Leia o especial