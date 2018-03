Argentina deve liberar importação de carne brasileira até 4ª O ministro da agricultura Roberto Rodrigues disse hoje, em palestra no 3º Congresso Brasileiro de Agribusiness, que conversou hoje pela manhã com o secretário de Agricultura da Argentina Miguel Campos, de quem ouviu a informação de que a liberação das importações de carnes brasileiras será anunciada entre terça e quarta-feira. Em sua palestra, Rodrigues ressaltou que no mercado não existem anjos nem santos. "Vivemos a terceira guerra mundial, a guerra de mercado", disse ele. Rodrigues afirmou que está preocupado com a demora na aprovação da lei de biossegurança pelo Senado. Ele conclamou os participantes do congresso de agribusiness a fazerem lobby junto aos senadores para a aprovação da lei, para que não haja prejuízo no próximo plantio de soja.