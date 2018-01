Argentina deve pagar dívida com o BID O governo argentino teria tomado a decisão de pagar uma dívida de US$ 682 milhões que possui com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que vence nesta quarta-feira, utilizando o dinheiro de suas reservas internacionais. Até o início desta noite, o governo do presidente Eduardo Duhalde não havia feito nenhum anúncio oficial. No entanto, extra-oficialmente, nos corredores do ministério da Economia afirmava-se que o pagamento era uma "quase certeza". Na quinta-feira, a Argentina teria que enfrentar outro vencimento, desta vez de US$ 805 milhões, com o Banco Mundial. Na sexta-feira a Argentina precisaria pagar uma dívida de US$ 998 milhões com o Fundo Monetário Internacional. O governo Duhalde ainda esperava um sinal positivo por parte do Fundo Monetário Internacional sobre o acordo financeiro com a Argentina. Se o sinal fosse dado, o governo desembolsaria imediatamente o dinheiro das dívidas que possui com os organismos financeiros. A esperança da equipe econômica do ministro Roberto Lavagna era que o FMI anunciasse o fechamento iminente do acordo, e a devolução, à Argentina, dos pagamentos feitos nesta semana. No entanto, especulava-se hoje em Buenos Aires que o anúncio do pagamento poderia ser oficializado mesmo sem contar com esta garantia do Fundo. O temor argentino é que o não-pagamento destas dívidas acabe atrapalhando as negociações entre o governo Duhalde e o FMI. O esboço da carta de intenções elaborado pelo FMI e aceito pelo governo argentino estabelece que seriam reprogramadas dívidas que a Argentina possui com os organismos financeiros, em um total de US$ 3 bilhões. A reprogramação adicional de outros US$ 3,8 bilhões dependeria de uma aprovação posterior do Fundo, que fiscalizaria intensamente o cumprimento do acordo nos próximos meses. Além disso, o esboço da carta estipula que o FMI realizará revisões bimensais das metas. Outro ponto do esboço aprovado é a meta de superávit fiscal primário de 2,5% (divido em 2,1% para o governo federal e 0,4% para as províncias). No entanto, a carta deixou de fora alguns pontos que foram exigências do FMI nos últimos meses, como as reformas estruturais (por exemplo, a reforma do sistema financeiro), o aumento das tarifas dos serviços públicos, além da eliminação dos bônus emitidos pelas províncias para o pagamento de salários de funcionários públicos e fornecedores dos Estados provinciais, que são utilizados como "moedas paralelas". Alguns pontos ainda precisam ser definidos entre a Argentina e o FMI, como a meta de inflação. O governo afirma que será de 22% em 2003. Mas o Fundo calcula que será superior. Também existem indefinições em relação ao plano monetário. A partir de quarta-feira, os bancos começarão a devolver parte dos depósitos reprogramados dentro do "corralón" (confisco de prazos fixos), denominados de "Cedros" (certificados de depósitos reprogramados). Os depósitos reprogramados eram originalmente em dólares. No entanto, o governo entregará somente pesos. Outro problema para os correntistas é que os depósitos não foram "pesificados" de acordo com a cotação atual, de 3,35 pesos por dólar. A cotação estabelecida é a de apenas 1,40 peso por US$ 1,00. Os depósitos serão entregues em doze parcelas. Nesta primeira etapa, serão apenas contemplados os depósitos de originalmente até US$ 5 mil. A única vantagem é que os correntistas receberão uma pequena correção monetária, junto com os depósitos. Em março começará a segunda etapa da liberação do "corralón", que permitirá a retirada dos depósitos entre US$ 5 mil e US$ 10 mil. A terceira etapa será em junho, contemplando os depósitos entre US$ 10 mil e US$ 30 mil. A última etapa, em setembro, será relativa aos depósitos acima de US$ 30 mil.