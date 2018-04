Argentina deve pedir US$ 20 bi ao FMI O ministro argentino de Economia, Jorge Remes Lenicov, admitiu que, nas negociações formais com o Fundo Monetário Internacional, deverá pedir uma ajuda de US$ 15 bilhões a US$ 20 bilhões. "Vamos pedir um número que nos permita sair rapi damente do poço em que nos encontramos. Pode ser US$ 15 bilhões a 20 bilhões, mas ainda não analisamos", afirmou o ministro. Hoje, o chefe de Gabinete da Presidência, Jorge Capitanich, confirmou que o governo de Eduardo Duhalde iniciará formalmente as negociações com o FMI dentro de 15 a 20 dias.